Мер Варшави Рафал Тшасковський попередив правоохоронців про можливу зупинку співфінансування поліції, якщо вони не припинять застосовувати насильство до протестувальників.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті мерії.

Йдеться про акції протесту проти заборони на аборти.

Тшасковський наголосив, що поліція в останні дні змінила своє ставлення до мирних демонстрантів: проти людей почали застосовувати кийки і газ.

“Ще кілька тижнів тому поліція займалася захистом демонстрантів. Тепер, як ви бачите, поліція за політичним наказом змушена порушувати основні принципи, яким вона повинна слідувати”, – зазначив мер Варшави.

Тшасковський нагадав, що основний принцип дій поліції – незастосування сили проти мирних протестувальників. Він уточнив, що кожен поліцейський повинен мати маркування. Крім того, після кожного застосування сили, включно із прямим примусом, поліція повинна надати звіт в парламентський комітет.

Тшасковський додав, що в ці вихідні знову заплановані мирні акції протесту. Він пообіцяв, що влада Варшави буде уважно стежити за діями правоохоронців.

Якщо знову будуть порушені стандарти роботи поліцейських, то він разом із іншими мерами міст розглядатиме питання про зупинку співфінансування правоохоронців.

У заяві зазначено, що мерія Варшави багато років співфінансує діяльність поліції. У 2020 році на ці цілі було виділено понад 6 млн злотих (1,6 млн доларів).

Схожу заяву мер Варшави зробив і в своєму Twitter.

“Поліція повинна підкорятися закону і не може зловживати насильством. Це питання безпеки громадян і довіри до держави. Як місцеві органи влади, ми співфінансуємо поліцію. Однак продовження порушення стандартів мирних демонстрацій може змусити нас припинити цю підтримку”, – наголосив Тшасковський.

Варто зазначити, що в суботу, 28 листопада, у Варшаві знову проходила акція протесту проти посилення заборони на аборти, а також проти поліцейського насильства, повідомляє агентство Associated Press.

Силовики всіляко намагалися перепинити шлях демонстрантам. Учасників акції попереджали, що їх демонстрація незаконна, оскільки не була узгоджена з владою і порушує карантинну заборону на масові зібрання.

У відповідь мітингувальники скандували: “У нас є право на протест!”

У якийсь момент поліція заблокувала марш.