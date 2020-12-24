Про це йдеться у повідомленні Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США.
Виробник зазначив, що ковпаки на колесах можуть від’єднатися під час руху. Якщо ковпаки від’єднаються, вони можуть створити небезпечну ситуацію на дорозі та збільшити ризик аварії або травми для інших учасників дорожнього руху.
Дилери безкоштовно замінять неякісні ковпаки. Відкликання розпочнеться 16 лютого 2021 року.
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