Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.

Про це на брифінгу 13 повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Deutsche Welle. Також проведення зустрічі підтвердили у Кремлі.

Днями стало відомо, що Ангела Меркель прилетить до Київа для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським 22 серпня.

Напередодні візиту до України Меркель попрямує до Російської Федерації.

За словами Зайберта, Меркель прибуде до Москви 20 серпня, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Зайберт пообіцяв повідомити деталі візитів до Москви та Києва наступного тижня.

Згодом на сайті президента Росії з’явився анонс зустрічі канцлерки та російського лідера.

“20 серпня в Москві пройдуть переговори Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути ряд актуальних міжнародних і регіональних питань”, — йдеться в анонсі.