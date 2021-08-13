Про це на брифінгу 13 повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Deutsche Welle. Також проведення зустрічі підтвердили у Кремлі.
Днями стало відомо, що Ангела Меркель прилетить до Київа для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським 22 серпня.
Напередодні візиту до України Меркель попрямує до Російської Федерації.
За словами Зайберта, Меркель прибуде до Москви 20 серпня, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Зайберт пообіцяв повідомити деталі візитів до Москви та Києва наступного тижня.
Згодом на сайті президента Росії з’явився анонс зустрічі канцлерки та російського лідера.
“20 серпня в Москві пройдуть переговори Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути ряд актуальних міжнародних і регіональних питань”, — йдеться в анонсі.
- Нагадаємо, зустріч Меркель із Зеленським відбудеться напередодні його візиту до США 30 серпня 2021 року.
- Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом.