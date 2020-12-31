Про це розповідають #Букви.
На Кірібаті Новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.
В країні Новий рік вважається державним святом і вихідним.
Через 15 хвилин до святкування Нового року підключається острів Чатем (Нова Зеландія). Цей острів віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в спеціальному часовому поясі.
Також першими Новий рік зустрічають тихоокеанські острови Тонга, Самоа та острів Різдва.
- Жителів столиці Шотландії з прийдешнім Новим роком привітали з допомогою вражаючого шоу дронів. Яскраве дійство створили 150 квадрокоптерів.