Мешканці острівної держави Кірібаті, що у Тихому океані, першими на планеті зустріли новий 2021 рік.

Про це розповідають #Букви.

На Кірібаті Новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.

В країні Новий рік вважається державним святом і вихідним.

Через 15 хвилин до святкування Нового року підключається острів Чатем (Нова Зеландія). Цей острів віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в спеціальному часовому поясі.

Також першими Новий рік зустрічають тихоокеанські острови Тонга, Самоа та острів Різдва.