Окупанти обстрілюють Лисичанськ боєприпасами великого калібру. Мешканцям міста наразі небезпечно перебувати навіть в укриттях.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, боєприпаси великого калібру, якими загарбники обстрілюють Лисичанськ, пробивають бетон. Тому зараз в місті небезпечно перебувати навіть в укриттях. Проте боїв у місті та передмісті немає.

Гайдай додав, що натомість запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку. Також бойові дії проводяться у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Зокрема, за словами очільника Луганської ОВА, окупанти використовують чималі людські та технічні ресурси для захвату Луганської області. Наразі ситуація важка, але контрольована.