Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, боєприпаси великого калібру, якими загарбники обстрілюють Лисичанськ, пробивають бетон. Тому зараз в місті небезпечно перебувати навіть в укриттях. Проте боїв у місті та передмісті немає.
Гайдай додав, що натомість запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку. Також бойові дії проводяться у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Зокрема, за словами очільника Луганської ОВА, окупанти використовують чималі людські та технічні ресурси для захвату Луганської області. Наразі ситуація важка, але контрольована.
- Раніше публікувалася карта бойових дій в Україні станом на 9 червня та повідомлялося про ситуацію на фронті, зокрема про напрямки активних бойових дій.
- Також Генштаб повідомляв, що ЗСУ змусили окупантів відступити на Бахмутському напрямку, однак вони завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ.