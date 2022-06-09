106-й день повномасштабної війни: Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня

Триває 106-та доба протистояння України російській агресії. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. На Сіверському — тривають обстріли прикордонних районів, натомість на Бахмутського напрямку українські воїни дали рішучу відсіч і змусили ворога відійти.

У пресслужбі міністерства оборони Великої Британії надали мапу актуальних бойових дій станом на 9 червня.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

На мапі нижче наведено інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 9 червня 2022 року.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/U3rZXS5xfX 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IEP8dWNWX1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 9, 2022

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Натомість ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.