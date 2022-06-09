Українські захисники змусили росіян відійти на Бахмутському напрямку – Генштаб

російсько-українська війна
21:30 Глава МЗС Литви про наміри РФ скасувати визнання її незалежності: держава, якою керують звірі й в політиці поводить себе не по-людськи
21:29 106-й день повномасштабної війни: Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня
21:21 Російський мільярдер Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство
21:00 Заступник міністра аграрної політики та продовольства прогнозує скорочення врожаю в Україні на 40%
20:27 Історія порятунку Зефіра: покинутий рудий кіт з Ірпеня вижив та потрапив у нову родину
20:24 Є три країни ЄС, котрі проти надавання Україні статусу кандидата – Стефанішина
20:15 Фінляндія хоче побудувати стіну на кордоні з Росією
19:57 Уряд Великої Британії «глибоко стурбований» смертними вироками своїм громадянам у «ДНР»
19:47 РФ обманом завозить найманців на війну в Україну — СБУ
19:12 Зростання цін у Великій Британії не має стати причиною відмови від підтримки України – Борис Джонсон
19:08 Військові РФ разом з родинами переселяються до окупованої Херсонської області — ОК «Південь»
19:00 Європейський центральний банк уперше з 2011 року підвищить ключові відсоткові ставки
18:33 4,8 мільйона вимушено переміщених осіб з України зареєстровано по всій Європі – ООН
17:57 Російський транспорт не готовий до переорієнтації економіки на Схід
17:44 На Східному напрямку тривають важкі бої: ЗСУ і стримують, і наступають
17:28 «Він сказав, що вб’є мене» — 19-річна жителька Маріуполя розповіла, як пережила сексуальне насильство
17:23 У Маріуполі російські окупанти почали видавати пенсії в рублях
16:44 Контрабандистів доправили до лав ЗСУ: прикордонники затримали чоловіків, які планували носити через кордон цигарки
16:10 У «Дії» розпочалося опитування щодо дизайну поштової марки «Доброго вечора, ми з України»
16:10 У Черкаській області викрито незаконну схему продажу амуніції для ЗСУ
16:02 Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима української столиці
15:37 Росія хоче перемістити власні авіакомпанії до Туреччини, щоб оминути санкції – Bloomberg
15:32 Війна в Україні загрожує 47 мільонам осіб гострим браком продовольства — ООН
15:14 На окупованих теренах Півдня окупанти користуються гривнями, бо українці бойкотують рублі
15:07 Росіяни готують візит гендиректора МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС
14:49 Окупанти вкрали в аграріїв України 600 тисяч тонн продукції
14:49 Чеська компанія Skoda відновлює постачання автомобілів на територію України – Reuters
14:43 Окупанти можуть спробувати атакувати Одеську область через Дунай — речник ОВА
14:34 На війні щоденно гине до сотні українських військових, а близько 500 бійців зазнають поранень – Резніков
14:13 Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що «США помилково надали Україні ядерні ракети»
14:10 Сєвєродонецьк залишається українським — мер
14:03 Окупанти можуть використати полонених українців для «розмінування» Маріуполя — перехоплена розмова СБУ

Українські захисники змусили росіян відійти на Бахмутському напрямку – Генштаб

Триває сто шоста доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Бахмутському напрямку росіяни завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне, українські воїни дали рішучу відсіч і змусили ворога відійти.

Четвер, 9 червня 2022, 21:04
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи РБ продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Також активізовано процес формування так званого “народного ополчення” РБ. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах.

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки  ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Натомість ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

“Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії”, – зазначили у Генштабі.

Теги: втрати рф, Генштаб, російсько-українська війна, ситуація на фронті

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook