Українські захисники змусили росіян відійти на Бахмутському напрямку – Генштаб

Триває сто шоста доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Бахмутському напрямку росіяни завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне, українські воїни дали рішучу відсіч і змусили ворога відійти.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи РБ продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Також активізовано процес формування так званого “народного ополчення” РБ. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах.

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Натомість ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.