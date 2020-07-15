Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. На тимчасово окупованих територіях України голосування не проводитиметься.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3809 проголосували 326 нардепів.

Згідно з документом, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та київського міського голови призначаються на неділю, 25 жовтня 2020 року. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, а також на окупованих територіях Донбасу не призначаються і не проводяться.

Також не будуть проводитися 25 жовтня вибори депутатів Донецької і Луганської обласних рад.

“У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться”, – йдеться в постанові.

Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України, в Донецьку та Луганську облради будуть призначені після припинення тимчасової окупації і збройної агресії Російської Федерації проти України:

• виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Росією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України;

• відновлення повного контролю України над державним кордоном;

• роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України;

• відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях України;

• забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополя.