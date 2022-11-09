Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Які отримати гроші на рекламу?
- Ваше українське підприємство має бути в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).
- Ви маєте керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.
- Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.
- Отримати купон можна з 8 листопада до 31 грудня 2022 року.
Зазначається, що компанія надаватиме купони в розмірі 1 000 доларів на рекламні кампанії у Facebook та Instagram для українських малих та середніх підприємств, щоби підтримати бізнес під час війни.
- Instagram запускає власний планувальник дописів у додатку, що дозволить компаніям та інфлюенсерам планувати свої дописи заздалегідь без використання Meta Creator Studio або сторонніх служб.
- Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів.