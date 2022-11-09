Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Які отримати гроші на рекламу?

  • Ваше українське підприємство має бути в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).
  • Ви маєте керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.
  • Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.
  • Отримати купон можна з 8 листопада до 31 грудня 2022 року. 

Зазначається, що компанія надаватиме купони в розмірі 1 000 доларів на рекламні кампанії у Facebook та Instagram для українських малих та середніх підприємств, щоби підтримати бізнес під час війни.