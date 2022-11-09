Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Які отримати гроші на рекламу?

Ваше українське підприємство має бути в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).

Ви маєте керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.