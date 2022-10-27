Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, 38-річний Марк Цукерберг нині має чистий капітал у розмірі 38,1 мільярда доларів, що є приголомшливим падінням порівняно з піком у 142 мільярди доларів у вересні 2021 року.

Крім того, дохід компанії Meta знизився на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння спостерігається вже два квартали поспіль.

Варто зазначити, що корпорація, яка володіє платформами соціальних мереж Facebook та Instagram, стикається з великими витратами, оскільки вкладає значні кошти у свою версію “віртуальної реальності”. У Нью-Йорку акції Meta впали на 25%. Ціна акцій становить близько 100 доларів, що є найнижчим показником з 2016 року, порівняно з 382 доларами раніше.

У виданні зауважили, що Марк Цукерберг, який нещодавно очолював третє місце у списку найбагатших людей світу, поступаючись лише Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу, зараз опустився на 23-тю сходинку у рейтингу мільярдерів Bloomberg.

У липні цього року повідомлялося, що 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Це є найбільшим падінням статків мільярдерів з 1970 року.

Статки Ілона Маска знизилися майже на 62 мільярди доларів. Натомість засновник інтернет-магазину Amazon.com Джефф Безос втратив приблизно 63 мільярди доларів. Капітал засновника компанії Meta Марка Цукерберга скоротився більш ніж вдвічі.

Це велика різниця у порівняні з попередніми двома роками, коли статки найбагатших зросли. Оскільки уряд та центральні банки запровадили заходи для стимулювання бізнесу після пандемії Covid-19. І таким чином підвищили вартість усього, від технологічних компаній до криптовалют.

У компанії Ілона Маска Tesla Inc. до червня спостерігався найгірший квартал в історії. Також прибутки значно впали й в Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.