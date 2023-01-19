Про це повідомив Михайло Федоров в Telegram.
За словами міністра, Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. І вже вдалося розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.
“Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов. Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України”, – пише Федоров.
Також міністр додав, що завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв.
- Наталя Кравцова, мати військовополоненого, ГО “Рада дружин та матерів захисників України “ЖІНКИ зі СТАЛІ” наголосила, що бійців полку “Азов”, яких РФ захопила після багатьох тижнів захисту Маріуполя, немає у списках обміну полоненими.
- Україна уже десятий місяць живе в умовах широкомасштабної російсько-української війни, щодня виборюючи своє право на існування життями, кров’ю та потом своїх захисників. За цей час про стан справ всередині ЗСУ ми в основному знаємо з офіційних зведень або переказів знайомих. Ще менше ми знаємо про полк “Азов”, який під час Великої війни став легендарним серед українців і об’єктом уже ледве не забобонних страхів – серед росіян.
- 24 грудня, напередодні Різдва, родини полонених захисників “Азовсталі” організували на Софійській площі у Києві акцію-перформенс “Різдво в полоні” на підтримку військових, які протягом останніх семи місяців перебувають у російському полоні.