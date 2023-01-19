Інтернет-портал Meta пообіцяв не блокувати контент про полк Азов. Про це домовився міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

Про це повідомив Михайло Федоров в Telegram.

За словами міністра, Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. І вже вдалося розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

“Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов. Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України”, – пише Федоров.

Також міністр додав, що завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв.