Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, запустить новий додаток Threads. Він складе конкуренцію Twitter.

Джерело: ВВС.

Threads доступний для попереднього замовлення в Apple App Store. Він буде пов’язаний з Instagram, а Meta описує його як “програму для текстових розмов”.

На скріншотах показано інформаційну панель, яка візуально схожа на Twitter.

Наймовірніше, що додаток буде безоплатний. На Threads попередньо не буде жодних обмежень щодо кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.

“Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра”, — йдеться в описі в App Store.

Дані Threads будуть зберігати дані на телефоні, зокрема інформацію про місцезнаходження, покупки та історію вебперегляду.