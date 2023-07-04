Джерело: ВВС.
Threads доступний для попереднього замовлення в Apple App Store. Він буде пов’язаний з Instagram, а Meta описує його як “програму для текстових розмов”.
На скріншотах показано інформаційну панель, яка візуально схожа на Twitter.
Наймовірніше, що додаток буде безоплатний. На Threads попередньо не буде жодних обмежень щодо кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.
“Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра”, — йдеться в описі в App Store.
Дані Threads будуть зберігати дані на телефоні, зокрема інформацію про місцезнаходження, покупки та історію вебперегляду.
- У суботу, 1 липня, тисячі користувачів Twitter не змогли отримати доступ до соціальної мережі або натрапили на труднощі і затримки. Через кілька годин після цього, власник мережі Ілон Маск написав у Твіттері, що сайт застосував тимчасові обмеження, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій”.
- Twitter вирішив закрити доступ до контенту неавторизованим користувачам, відтак необхідно мати власний обліковий запис у соцмережі, аби переглядати твіти.