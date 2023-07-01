Twitter вирішив закрити доступ до контенту неавторизованим користувачам, відтак необхідно мати власний обліковий запис у соцмережі, аби переглядати твіти.

Джерело: Reuters.

Власник Twitter Ілон Маск назвав це “тимчасовим надзвичайним заходом”.

Користувачам, які намагатимуться переглянути контент на платформі Twitter, буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в існуючий, щоб побачити певну публікацію або допис.

Ілон Маск зазначив, що сотні організацій вилучали дані Twitter, що впливало на роботу користувачів. Раніше Маск вже висловлював незадоволення тим, що компанії-розробники штучного інтелекту, такі як OpenAI, власник ChatGPT, використовують дані Twitter для навчання своїх великих мовних моделей.

“Ми обов’язково подамо в суд на тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо зустрічі з ними в суді, яка відбудеться (оптимістично) через 2-3 роки”, – сказав Маск.

Раніше у листі на ім’я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

Раніше цього місяця Twitter оголосив про плани зосередитися на партнерстві з відео, авторами та комерційними компаніями, щоб оживити бізнес соціальної мережі за межами цифрової реклами.

Twitter також почав стягувати плату з користувачів за доступ до свого інтерфейсу прикладного програмування (API), який використовується сторонніми програмами та дослідниками.