Американська корпорація Microsoft попередила своїх співробітників, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 буде обов’язковою умовою для повернення на роботу в офіси в США.

Про це інформують видання Financial Times та The Verge із посиланням на заяву компанії.

Така вимога до співробітників почне діяти з вересня цього року.

Компанія оголосила про повне відкриття офісів у США “не раніше 4 жовтня 2021 року” (раніше планувалося зробити це вже у вересні).

“Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоровʼя та даних, найбільш рання дата повного відкриття наших робочих місць у США буде не раніше 4 жовтня 2021 року. Починаючи з вересня, ми вимагатимемо підтвердження вакцинації від усіх співробітників, постачальників і гостей, що входять у будівлі Microsoft у США”, — йдеться у заяві компанії.

Крім того, в Microsoft обіцяють забезпечити спеціальним житлом співробітників, які не можуть вакцинуватися з медичних причин чи релігійних міркувань.

Співробітники, які доглядають за людьми з ослабленим імунітетом або є батьками дітей, котрі ще занадто малі для вакцинації, зможуть працювати вдома до січня.

Варто зазначити, що Microsoft – не перша технологічна компанія, котра вимагатиме від своїх працівників, які повернуться в офіси, зробити щеплення проти коронавірусу. Раніше про подібні вимоги заявляли в Google та Facebook.

В Google планували, що компанія поверне працівників в офіси до 1 вересня. Тепер дату перенесли на 18 жовтня, поки всі працівники пройдуть обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.