Компанія Microsoft заявила, що продовжить переговори з китайською компанією ByteDance про покупку сервісу по створенню і перегляду відео TikTok на території США.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Рішення продовжувати переговори прийнято після розмови між генеральним директором Microsoft Сатья Наделла і президентом США Дональдом Трампом.

“Microsoft розпочне переговори з материнською компанією TikTok, ByteDance, протягом декількох тижнів і в будь-якому випадку завершить їх не пізніше 15 вересня 2020 року”, – йдеться в заяві.

В ході переговорного процесу корпорація розраховує на продовження діалогу з урядом і президентом, вказали в Microsoft.

У заяві підкреслюється, що операційна модель сервісу TikTok забезпечить “прозорість для користувачів”, а всі особисті дані американських користувачів будуть зберігатися тільки в США.

Microsoft високо оцінює особисту участь уряду США та президента Трампа, оскільки він продовжує розробляти сильний захист безпеки для країни.

ДОВІДКА. TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярним в інших країнах. Представництва TikTok знаходяться в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Джакарті, Сеулі і Токіо.