Компанія Microsoft оголосила, що збирається придбати чергове велике видавництво Activision Blizzard. Доки угода не буде закрита, ігрова студія та корпорація продовжать працювати незалежно один від одного.

Про це повідомляє Microsoft.

Після угоди Microsoft стане третьою за величиною ігровою компанією у світі за виторгом після Tencent та Sony. Ігрова компанія має три підрозділи й десятки окремих студій у різних частинах світу. Загальна кількість робітників перевищує десять тисяч.

Студії Activision Blizzard належать такі відомі ігри як: Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft. Також корпорація отримає права на проведення кіберспортивних змагань через Major League Gaming.

“Після закриття угоди ми запропонуємо якнайбільше ігор Activision Blizzard в рамках підписок Xbox Game Pass і PC Game Pass — як нові ігри, так і ігри з неймовірного каталогу Activision Blizzard”, – підкреслив топменеджер Microsoft.

Планується, що угоду укладуть у 2023 році, заплативши за неї 68,7 мільярда доларів. Іншими словами за кожну акцію Activision Blizzard буде виплачено по 95 доларів, що майже в півтора раза більше ніж рівень закриття попередніх торгів ($65,39).