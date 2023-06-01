Джерело: “Запоріжжя.Info” в Telegram.
На запитання військового ЗСУ, чому йому не можна зайти на територію комплексу, працівниця закладу відповіла, що він “може налякати відвідувачів”.
“Ви прийшли до нас у військовій формі. У нас відпочиває 140 дітей у комплексі. Це може трохи відволікти чи злякати їхніх батьків. Я розумію, що в нас йде війна, але ми не пускаємо у формі”, – заявила працівниця комплексу.
Чоловік вирішив перепитати, з якої причини військовослужбовцям не можна заходити на територію комплексу. Жінка відповіла, що не пускають лише у військовій формі.
Також військовий поцікавився, хто власник цього комплексу. Проте працівниця відмовилась відповідати.
Водночас на сторінці в Instagram комплексу з’явився допис із спростуванням інформації про заборону відвідувати заклад у військовій формі. Зазначено, що адміністраторка “некоректно висловилася”.
У коментарях під дописом користувачі гнівно відреагували на цей інцидент, заявивши, що заклад необхідно зачинити. Також вони були здивовані, що у підсумку комплекс не вибачився перед військовим.
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