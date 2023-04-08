Поліція оголосила у розшук іподиякона УПЦ МП Ігоря Слободяна – саме він став фігурантом скандалу з побиттям військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького.

Інформація розміщена розміщена в розділі “Розшук” на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Датою його зникнення зазначене 5 квітня 2023 року, а сама інформація знаходиться у розділі “особа, яка переховується від органів досудового розслідування”.

Раніше про зникнення священника розповів депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин в етері телеканалу “Прямий”. За словами чиновника, 3 квітня духовнику було повідомлено про підозру, а вже 4 квітня його не було на території Хмельницької області. Чи перебуває Слободян зараз в Україні, Василишин не знає.

Побиття українського військового священником УПЦ МП: деталі скандалу

2 квітня у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Одразу після цього, близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового. Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону.

В управлінні Нацполіції області наголосили, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч. 2 статті 296 (хуліганство).

4 квітня у Хмельницькому депутати ухвалили рішення припинити право користування земельними ділянками, що належать до УПЦ МП. Нещодавно на одній з них, а саме Свято-Покровському кафедральному собору, представники УПЦ МП побили військового.