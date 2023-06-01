Сьогодні, 1 червня, у Запоріжжі українського військового не впустили до пляжно-розважального комплексу "Poolandbeach", бо він був у формі, чим "міг налякати людей".

Джерело: “Запоріжжя.Info” в Telegram.

На запитання військового ЗСУ, чому йому не можна зайти на територію комплексу працівниця закладу відповіла, що він “може налякати відвідувачів”.

“Ви прийшли до нас у військовій формі. У нас відпочиває 140 дітей у комплексі. Це може трохи відволікти чи злякати їхніх батьків. Я розумію, що в нас йде війна, але ми не пускаємо у формі”, – заявила працівниця комплексу.

Чоловік вирішив перепитати, з якої причини військовослужбовцям не можна заходити на територію комплексу. Жінка відповіла, що не пускають лише у військовій формі.

Також військовий поцікавився, хто власник цього комплексу. Проте, працівниця відмовилась відповідати.

Водночас на сторінці в Instagram комплексу з’явився допис із спростуванням інформації про заборону відвідувати заклад у військовій формі. Зазначено, що адміністраторка “некоректно висловилася”.

У коментарях під дописом користувачі гнівно відреагували на цей інцидент, заявивши, що заклад необхідно зачинити. Також вони були здивовані, що у підсумку комплекс не вибачився перед військовим.