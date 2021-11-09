«Мій сьогоднішній супровід»: Марина Порошенко прийшла на роботу з домашнім улюбленцем

Про це вона повідомила в Instagram Stories.
Зокрема, Порошенко опублікувала ролик, на якому йде коридорами КМДА, а позаду неї біжить Кузя.
“Мій сьогоднішній супровід”, – написала вона.
На іншому ролику собака допомагає депутатці опрацьовувати робочі папери.
Марина Порошенко розповіла про свого «помічника» – песика Кузю 🐶 pic.twitter.com/O7zd7gVcDb
— Букви (@Bykvu) November 9, 2021
Наприкінці вересня Марина Порошенко завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook. В акаунтах з’явився перший допис. Він присвячений чоловіку – Петру Порошенку, який у цей день святкував 56-ий день народження.
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