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«Мій сьогоднішній супровід»: Марина Порошенко прийшла на роботу з домашнім улюбленцем

Депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров‘я і соціальної політики Марина Порошенко прийшла на роботу у супроводі домашнього улюбленця - собаки з кличкою Кузя.

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:57

Про це вона повідомила в Instagram Stories.

Зокрема, Порошенко опублікувала ролик, на якому йде коридорами КМДА, а позаду неї біжить Кузя. 

“Мій сьогоднішній супровід”, – написала вона.

На іншому ролику собака допомагає депутатці опрацьовувати робочі папери.

Наприкінці вересня Марина Порошенко завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook. В акаунтах з’явився перший допис. Він присвячений чоловіку – Петру Порошенку, який у цей день святкував 56-ий день народження.

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Теги: відео, Марина Порошенко, собака

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