«Мій сьогоднішній супровід»: Марина Порошенко прийшла на роботу з домашнім улюбленцем

Депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров‘я і соціальної політики Марина Порошенко прийшла на роботу у супроводі домашнього улюбленця - собаки з кличкою Кузя.

Про це вона повідомила в Instagram Stories.

Зокрема, Порошенко опублікувала ролик, на якому йде коридорами КМДА, а позаду неї біжить Кузя.

“Мій сьогоднішній супровід”, – написала вона.

На іншому ролику собака допомагає депутатці опрацьовувати робочі папери.

Марина Порошенко розповіла про свого «помічника» – песика Кузю 🐶 pic.twitter.com/O7zd7gVcDb — Букви (@Bykvu) November 9, 2021

Наприкінці вересня Марина Порошенко завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook. В акаунтах з’явився перший допис. Він присвячений чоловіку – Петру Порошенку, який у цей день святкував 56-ий день народження.