Про це повідомляє Мін’юст.
“Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів”, – заявили у міністерстві.
Як пояснили у Мін’юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, – його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.
Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.
“Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження”, – наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.
Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін’юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:
Єдиний реєстр боржників;
портал Онлайн-будинок юстиції;
електронний сервіс державних послуг “Дія”;
Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
- Раніше Національний банк України дозволив фізичним особам купувати валюту через платіжні термінали.