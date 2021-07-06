Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

Про це повідомляє Мін’юст.

“Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів”, – заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін’юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, – його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.

“Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження”, – наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін’юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:

Єдиний реєстр боржників;

портал Онлайн-будинок юстиції;

електронний сервіс державних послуг “Дія”;

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).