Відповідне оголошення про пошук кандидатів подано на сайт rabota.ua.

“Шукаємо Chief Digital Transformation Officer! CDTO – це заступник міністра або керівника державної установи, який відповідає за цифровізацію процесів, реєстрів та послуг у державному органі й підпорядкованих установах. Ми чекаємо на резюме, якщо ви маєте досвід запровадження та імплементації цифрових змін у великих компаніях і суспільстві”, – йдеться в описі вакансії.

Варто зазначити, що рівень заробітної плати не вказано в оголошенні.

В обов’язки керівника буде входити:

Розробка стратегії, проєктів і програм цифрової трансформації в міністерстві;

Реалізація проєктів і заходів цифровий трансформації;

Оптимізація і розвиток інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів і їх взаємодії;

Управління проєктами цифровий трансформації в міністерстві;

і т.д.

У грудні 2019 року Мінціфри створило посаду Chief technical officer або технічного директора країни.