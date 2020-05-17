Відповідне оголошення про пошук кандидатів подано на сайт rabota.ua.
“Шукаємо Chief Digital Transformation Officer! CDTO – це заступник міністра або керівника державної установи, який відповідає за цифровізацію процесів, реєстрів та послуг у державному органі й підпорядкованих установах. Ми чекаємо на резюме, якщо ви маєте досвід запровадження та імплементації цифрових змін у великих компаніях і суспільстві”, – йдеться в описі вакансії.
Варто зазначити, що рівень заробітної плати не вказано в оголошенні.
В обов’язки керівника буде входити:
- Розробка стратегії, проєктів і програм цифрової трансформації в міністерстві;
- Реалізація проєктів і заходів цифровий трансформації;
- Оптимізація і розвиток інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів і їх взаємодії;
- Управління проєктами цифровий трансформації в міністерстві;
- і т.д.
У грудні 2019 року Мінціфри створило посаду Chief technical officer або технічного директора країни.
- У березні Міністерство цифрової інформації повідомило, що запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції.
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