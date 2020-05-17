Відповідне оголошення про пошук кандидатів подано на сайт rabota.ua.

“Шукаємо Chief Digital Transformation Officer! CDTO – це заступник міністра або керівника державної установи, який відповідає за цифровізацію процесів, реєстрів та послуг у державному органі й підпорядкованих установах. Ми чекаємо на резюме, якщо ви маєте досвід запровадження та імплементації цифрових змін у великих компаніях і суспільстві”, – йдеться в описі вакансії.

Варто зазначити, що рівень заробітної плати не вказано в оголошенні.

В обов’язки керівника буде входити:

  • Розробка стратегії, проєктів і програм цифрової трансформації в міністерстві;
  • Реалізація проєктів і заходів цифровий трансформації;
  • Оптимізація і розвиток інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів і їх взаємодії;
  • Управління проєктами цифровий трансформації в міністерстві;
  • і т.д.

У грудні 2019 року Мінціфри створило посаду Chief technical officer або технічного директора країни.

  • У березні Міністерство цифрової інформації повідомило, що запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції.
  • Кабінет Міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в додатку “Дія”.