Про це йдеться в листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на адресу Міністерства фінансів, повідомляють #Букви.

Міністерство підтримує ідею збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН з 1 січня 2021 року на 70%, а в подальшому – щорічне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН – на 50% до встановлення ставки на рівні 9809,94 гривень за 1 кілограм.

На думку фахівців міністерства, такий графік “пропонує більш стабільну модель оподаткування, більш поступовий перехідний період для адаптації учасників тютюнового ринку, що дозволить мінімізувати ризики зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами, в тому числі і контрабанди таких виробів в Україну з сусідніх країн”.

Окрім того, пропонується залишити діючий на сьогодні спосіб оподаткування ТВЕН, при якому ставка акцизного податку встановлена у гривнях за 1 кілограм.

“У європейському законодавстві відсутні гармонізовані вимоги щодо принципів та розмірів оподаткування ТВЕН, а більшість країн Європейського Союзу оподатковують такі вироби на рівні ставки, встановленої для тютюну для куріння, одиницею вимірювання якої є ціна за 1 кілограм”, – йдеться у листі.