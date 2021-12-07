Середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Згідно з оприлюдненими даними, при позитивному сценарії інфляція в Україні у 2022 році може знизитися до 5,9%, а при найгіршому – скласти 9%.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні – у порівнянні з серпнем 2020 року – склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні – у порівнянні з вереснем 2020 року – склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Інфляція в жовтні цього року в річному вираженні – порівняно з жовтнем 2020 року – досягла 10,9%.

На кінець 2021 року валютні резерви НБУ можуть скласти 31 млрд дол, на кінець 2022 року – 30 млрд дол, на кінець 2023 року – 30,7 млрд дол, на кінець 2024 року – 30,8 млрд дол.

Прогнозований держборг (прямий та гарантований) на кінець 2021 року – 50,8% ВВП, на кінець 2022 року – 50,1% ВВП, на кінець 2023 року – 33,9% ВВП, на кінець 2024 року – 30,6% ВВП.