Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.
Згідно з оприлюдненими даними, при позитивному сценарії інфляція в Україні у 2022 році може знизитися до 5,9%, а при найгіршому – скласти 9%.
Споживча інфляція в Україні:
- Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні – у порівнянні з серпнем 2020 року – склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.
- Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні – у порівнянні з вереснем 2020 року – склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.
- Інфляція в жовтні цього року в річному вираженні – порівняно з жовтнем 2020 року – досягла 10,9%.
На кінець 2021 року валютні резерви НБУ можуть скласти 31 млрд дол, на кінець 2022 року – 30 млрд дол, на кінець 2023 року – 30,7 млрд дол, на кінець 2024 року – 30,8 млрд дол.
Прогнозований держборг (прямий та гарантований) на кінець 2021 року – 50,8% ВВП, на кінець 2022 року – 50,1% ВВП, на кінець 2023 року – 33,9% ВВП, на кінець 2024 року – 30,6% ВВП.
- Нагадаємо, 30 листопада гривня оновила 4-місячний мінімум проти долара. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку, чим знецінили гривню.
- #Букви звернулися до фінансового аналітика Сергія Діденка із запитанням, чи могли слова Володимира Зеленського про “державний переворот” вплинути на інвестиційну привабливість країни та, відповідно, на курс гривні.