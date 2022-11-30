Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

За результатами моніторингу для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Відтак, до перевірок буде залучено представників НКРЕКП, СБУ, а також НЕК “Укренерго” – в частині перевірок ОСР. Крім графіків відключення, перевірок зазнають технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через наслідки ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України важливо, щоб всі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально. Саме тому графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів.

“Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій”, – наголосив Герман Галущенко.

У відомстві зазначили, що відповідно до наказу Міненергетики, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електричної енергії.