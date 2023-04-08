Високопосадовці міністерства фінансів США щодо санкцій планують спеціальні міжнародні поїздки цього місяця, щоб чинити тиск на фірми та країни, які все ще ведуть бізнес з Росією.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, мінфін США хоче донести тим, хто продовжує працювати з РФ, що повинні вирішити:

продовжувати надавати фінансову підтримку РФ

продовжувати співпрацю з країнами, які представляють 50% світової економіки.

Це варіанти, які слід викласти, повідомили високопосадовці відомства журналістам під час телефонної розмови. Вони поговорили на умовах анонімності.

Посадові особи мінфіну США Ліз Розенберг і Браян Нельсон — спеціалісти з питань санкцій і фінансування тероризму — цього місяця вирушать до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини. Вони планують поділитися розвідданими про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.

Розенберг також відвідає Казахстан, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну чи розвідувальну підтримку Кремлю.

На початку цього року держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан, щоб пообіцяти підтримку США його незалежності та наголосити на важливості поваги до “суверенітету, територіальної цілісності та незалежності”.

Держави Центральної Азії були нейтральними щодо України, не підтримуючи вторгнення Росії та не засуджуючи війну США та Заходом.

Високопосадовці міністерства фінансів також вказали на уповільнення економічного зростання Росії як на ознаку того, що спроби запровадити санкції проти російських олігархів і великі частини російської економіки були успішними. Курс рубля також падає.

Офіційні особи віддають належне плану обмеження цін на нафту, який був запроваджений наприкінці 2022 року серед країн G7 з метою обмежити фінансування Росії поки вона веде повномасштабну війну проти України.

На сьогодні США та їхні союзники запровадили прямі санкції проти понад 2500 російських компаній, урядовців, олігархів та їхніх сімей. Санкції блокують їм доступ до американських банківських рахунків і фінансових ринків, не дозволяючи їм вести бізнес з американцями, подорожувати до США тощо.

У річницю повномасштабного вторгнення США почали атакувати організації, які допомогли Росії уникнути попередніх раундів санкцій.