За даними ЗМІ, вже з 1 квітня Казахстан планує запустити систему онлайн-відстеження товарів, які надходять до країни з ціллю подальшого реекспорту.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані від високопосадовців.

Посадовці, на умовах анонімності повідомили, що в Казахстані розуміють всі ризики, пов’язані зі вторинними санкціями, а тому пильно стежать за торгівлею зі своїми партнерами.

Видання, посилаючись на дані Бюро національної статистики Казахстану, зазначає, що протягом 2022 року експорт товарів з Казахстану до Росії зріс на 25%

Сполучені Штати та Євросоюз підозрюють, що Казахстан допомагає РФ обходити масштабні санкції, які були запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Водночас у Казахстані наголошують, що не допомагають РФ.

Однак за даними видання Bloomberg, яке посилалось на інформацію від європейського посадовця, Казахстан все ж допомагає Росії обходити обмеження, принаймні щодо закупівель мікрочіпів, які, зокрема, використовуються в ракетах.

Під час свого візиту до Казахстану на початку березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Шати “уважно стежать” за тим, як західні санкції позначаються на сусідніх з Росією державах.

Він сказав, що казахстанські компанії повинні відмовитися від будь-яких зв’язків з російським бізнесом. У відповідь глава МЗС Казахстану фактично зізнався, що владі країни дуже складно управляти торговими процесами між двома країнами.

За даними Євростату, експорт з Європи до Росії після введення санкцій у період з березня по листопад 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Однак при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни, такі як Білорусь, Вірменію, Казахстан, Грузію, Узбекистан і Киргизстан, за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.