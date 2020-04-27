У Міністерстві фінансів заборонили чиновникам вживати в публічних місцях слова "дефолт" і "компроміс з колишніми власниками Приватбанку".

Про це повідомляється в матеріалі агентства “Українські новини”.

Уточнюється, що чиновникам забороняється вживати слова і фрази: “скасування націоналізації Приватбанку”, “рецесія”, компроміс з колишніми власниками Приватбанку “,” реструктуризація”, “дефолт” і “технічний дефолт”.

Крім того, чиновникам, які офіційно не уповноважені, рекомендується не обговорювати публічно прогнози і розрахунки за державним боргом.

Даючи коментарі на економічні теми, в міністерстві радять використовувати інформацію, яка розміщена на офіційних ресурсах.

Водночас коментарі з приводу випуску суверенних облігацій можна давати тільки за погодженням з Мінфіном. Також рекомендують не радити нікому купувати цінні папери, або ж давати прогнози по їх вартості.

Відзначається, що невиконання зазначених рекомендацій може мати серйозні наслідки, серед яких розпродаж цінних боргових паперів інвесторами і погіршення суверенного рейтингу України.