Про це повідомляється в матеріалі агентства “Українські новини”.
Уточнюється, що чиновникам забороняється вживати слова і фрази: “скасування націоналізації Приватбанку”, “рецесія”, компроміс з колишніми власниками Приватбанку “,” реструктуризація”, “дефолт” і “технічний дефолт”.
Крім того, чиновникам, які офіційно не уповноважені, рекомендується не обговорювати публічно прогнози і розрахунки за державним боргом.
Даючи коментарі на економічні теми, в міністерстві радять використовувати інформацію, яка розміщена на офіційних ресурсах.
Водночас коментарі з приводу випуску суверенних облігацій можна давати тільки за погодженням з Мінфіном. Також рекомендують не радити нікому купувати цінні папери, або ж давати прогнози по їх вартості.
Відзначається, що невиконання зазначених рекомендацій може мати серйозні наслідки, серед яких розпродаж цінних боргових паперів інвесторами і погіршення суверенного рейтингу України.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні.
- Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув уже 94% поправок до так званого банківського закону, який повинен запобігти поверненню виведених з ринку банків колишнім власникам.