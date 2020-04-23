Комітет Ради розглянув 94% поправок до «антиколомойського» закону

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Facebook.
За словами Железняка, за станом на сьогодні фінансовий комітет пройшов 15 631 поправку до законопроєкту, що становить 94% загальної кількості. Розгляд поправок продовжиться в понеділок о 10 ранку.
“Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання”, – додав він.
Відзначається, що наприкінці розгляду фінкомітет повернеться до ще одного блоку поправок.
“Є блок поправок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться комітет наприкінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла”, – пояснив Железняк.
Загалом до другого читання банківського закону депутати подали понад 16 тисяч поправок. Закон не можна прийняти, поки всі ці поправки спершу не розглянуть у комітеті Ради, а згодом — в сесійній залі.
Раніше #Букви повідомляли, що позачергове засідання планувалося на 22 квітня. Під час позачергового засідання депутати мають намір розглянути постанову про скасування результатів голосування Верховної Ради від 16.04.2020 року про прийняття Закону “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури”. Без голосування цих постанов спікер не може підписати зміни до регламенту, і, відповідно, Рада не може розглянути “антиколомойский законопроект” про неповернення “ПриватБанку” колишнім власникам.
Також до позачергового засідання лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко вимагала винести питання про “скрутки” на митниці через які держава втрачає по 5 млрд грн щомісяця, про що раніше заявив ексміністр фінансів Ігор Уманський.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойський”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їх ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок.
- 16 квітня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про внесення змін до регламенту, щоб прискорити прийняття “антиколомойського” проекту закону у другому читанні.