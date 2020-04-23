Комітет Ради розглянув 94% поправок до «антиколомойського» закону

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув 94% поправок до так званого банківського закону, який повинен запобігти поверненню виведених з ринку банків колишнім власникам.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Facebook.

За словами Железняка, за станом на сьогодні фінансовий комітет пройшов 15 631 поправку до законопроєкту, що становить 94% загальної кількості. Розгляд поправок продовжиться в понеділок о 10 ранку.

“Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання”, – додав він.

Відзначається, що наприкінці розгляду фінкомітет повернеться до ще одного блоку поправок.

“Є блок поправок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться комітет наприкінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла”, – пояснив Железняк.

Загалом до другого читання банківського закону депутати подали понад 16 тисяч поправок. Закон не можна прийняти, поки всі ці поправки спершу не розглянуть у комітеті Ради, а згодом — в сесійній залі.