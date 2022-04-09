Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина вже "досягла межі" у питанні допомоги Україні озброєнням.

Про це Крістіне Ламбрехт розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Аugsburger Аllgemeine.

Журналіст запитав німецьку міністерку, як ФРН ставиться до заклику генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, який вимагає від країн-членів Альянсу збільшити поставки Україні озброєння.

У відповідь Ламбрехт заявила, що всі повинні допомагати та підтримувати Україну у “її мужній боротьбі”. Проте щодо допомоги озброєнням, додала міністерка, “Німеччина досягла своєї межі”.

Вона пояснила, що війська ФРН також повинні бути у стані повної бойової готовності та гарантувати оборону Німеччини й оборону НАТО.

“Але це не означає, що ми більше нічого не можемо зробити для України. Ми вияснили, що може поставляти напряму наша промисловість. Ми постійно узгоджуємо це питання з Україною”, – додала чиновниця.

Водночас Крістіне Ламбрехт відмовилась коментувати, яке озброєння Німеччина готова поставляти Україні, тому що “це секретна інформація”. І засекретили її, додала Ламбрехт, через відповідний запит України.

За її словами, завжди потрібно пам’ятати, що як тільки з’явиться інформація про постачання відповідного озброєння – про це дізнається і Росія, що буде мати воєнно-стратегічні наслідки.