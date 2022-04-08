Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.

За інформацією видання, Шольц затримує остаточне рішення щодо виділення Україні високоякісних танків для протистояння російським агресорам, хоча його партнери по коаліції вимагають надати Києву допомогу.

За планом міністра економіки ФРН Роберта Хабека та очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок, Україні мають передати близько 100 танків. Офіційно рішення повинні були ухвалити цього тижня.

Проте наразі питання допомоги Україні завмерло, оскільки Олаф Шольц заявив, що спочатку йому потрібно отримати схвалення від усіх західних партнерів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо допомоги Україні, Шольц відповів, що Німеччина ухвалює все, що є “правильним та розумним”. За його словами, Берлін повинен координувати свої рішення з Євросоюзом та НАТО.

“Я вважаю, що це саме те питання, де було б серйозною помилкою для Німеччини брати на себе особливу роль та особливий шлях”, – сказав канцлер ФРН.

Відомо, що 6 та 7 квітня у Брюсселі глави МЗС країн-членів НАТО також обговорювали підтримку України, проте жодної конкретики щодо забезпечення Києва танками не пролунало.

Раніше німецькі урядовці були проти забезпечення України важким озброєнням, адже вважали, що українські військові будуть довго вчитись користуватись ним.

Проте зараз у Німеччині вважають, що війна в Україні триватиме довший час, тому уряд ФРН вирішив розглянути постачання Києву озброєння, яке можна було б використати на пізнішому етапі війни.

Небажання Олафа Шольца допомагати Україні викликало негативну реакцію у його партнерів по коаліції, хоча публічно критикувати канцлера вони не наважуються.

Водночас голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Гофрейтер зауважив, що Німеччина повинна демонструвати своє лідерство у ЄС та НАТО, а не ховатись за спинами інших держав.

“Я підтримую те, щоб якнайшвидше скасувати рішення про заборону постачання важкого озброєння”, – сказав Гофрейтер у коментарі Politico.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн в інтерв’ю газеті Stuttgarter Zeitung також закликала Олафа Шольца “швидко” схвалити поставку Україні танків.