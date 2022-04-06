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Німеччина повинна постачати Україні зброю радянського зразка – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц певен, що необхідно передати Україні зброю, яка зберігалася в з часів існування комуністичної Східної Німеччини.

Середа, 6 квітня 2022, 20:48
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Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Шольц зазначив, що Німеччина може постачати Україні лише зброю, яку армія країни вміє використовувати. За його словами, саме з цією зброєю українська армія знайома найкраще.

“Це дуже старі запаси, які використовувалися в NVA (армія колишньої комуністичної Східної Німеччини), які мають ту перевагу, що їх можна особливо добре використовувати в Україні, оскільки вони мають досвід роботи з цим обладнанням”, – наголосив Шольц депутатам у Бундестазі.

Після вторгнення РФ в Україну Німеччина заявила, що постачатиме ракети “Стріла”, серед іншого озброєння, Україні, історично змінивши свою політику не надсилати зброю в зони конфлікту.

Теги: зброя радянського зразка, Німеччина, озброєння України, Олаф Шольц, Reuters

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