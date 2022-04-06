Німеччина повинна постачати Україні зброю радянського зразка – Шольц

Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Шольц зазначив, що Німеччина може постачати Україні лише зброю, яку армія країни вміє використовувати. За його словами, саме з цією зброєю українська армія знайома найкраще.
“Це дуже старі запаси, які використовувалися в NVA (армія колишньої комуністичної Східної Німеччини), які мають ту перевагу, що їх можна особливо добре використовувати в Україні, оскільки вони мають досвід роботи з цим обладнанням”, – наголосив Шольц депутатам у Бундестазі.
Після вторгнення РФ в Україну Німеччина заявила, що постачатиме ракети “Стріла”, серед іншого озброєння, Україні, історично змінивши свою політику не надсилати зброю в зони конфлікту.
- Нагадаємо, Естонія спорядила до України партію летальної зброї, зокрема гаубиці та гармати, для захисту від російського нападу.
- Раніше Чеська республіка після консультацій з країнами НАТО відправляє в Україну партію наступальної техніки, зокрема танки та БМП.
- Раніше німецький уряд дозволив Чехії передати Україні бойові машини піхоти PbV-501, які офіційна Прага викупила наприкінці 90-х років.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.