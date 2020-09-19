Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”, коментуючи, зокрема, більш ранні заяви олігарха Ігоря Коломойського.

“Виключається (дефолт, – ред.)… Я простий наведу приклад. Ви живете на площадці з сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші – мені потрібно купити холодильник. Сусіди скинулися – ви купили холодильник. А потім минуло кілька… Ви кажете: не можу вам віддати всю суму, давайте я вам половину віддам. Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють”, – наголосив Марченко.

Міністр додав, що це не та практика, яку слід копіювати і про яку варто говорити.

“Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі”, – зазначив Марченко.

(На відео – з 18:53)

Раніше колишній співвласник “ПриватБанку”, український олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю Financial Times повідомив, що виступає за оголошення Україною дефолту. Він висловив думку, що Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму жорсткої економії Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також оголосити дефолт за зовнішнім боргом.

Згодом сам Зеленський спростував можливість дефолту в нашій країні, назвавши відповідні заяви “чутками” і “продуманими акціями”.