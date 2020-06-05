Про це він розповів в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

Раніше лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що меморандум, представлений МВФ – це здача національних, українських інтересів.

За словами Марченка, створення поняття “гарантованого мінімального доходу” не відповідає дійсності.

Що стосується запровадження ринкової ціни на газ та опалення для населення, це, за його словами, зовсім не так.

“Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тисяч гривень. На ринку фактична ціна – 2 275. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена. Відповідно до цих умов на опалювальний сезон ціна буде знижена”, – розповів урядовець.

Щодо продовження пенсійної, медичної, освітньої реформ, він відповів, що реформи у зазначених останніх двух галузях передбачаються.

“Питання – що вкладається в цей формат. Перехід на нові моделі фінансування – це нормальний підхід. Я не бачу там проблеми, там не записано, що це якась реформа, яка робить якісь злі речі. В цьому там дискусії немає”, – сказав він.

Щодо пенсійної реформи, то МВФ рекомендує Україні, за його словами, не робити виключення в плані пенсій, а також не робити пільгових пенсій для суддів, прокурорів. Водночас, про підвищення пенсійного віу поки не йдеться.

“Там певні запобіжники щодо того, що можливість розкачування пенсійної системи вони створені. І більше ніяких там ризиків. Про підвищення пенсійного віку не йдеться. Категорично не йдеться”, – наголосив Марченко.

Окремо він зазначив, що реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, державній митній службі.

“Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних критичних речей. Це технічні кроки, які ми робили з МВФ чи без МВФ”, – пояснив він.

Він також додав, що у меморандумі згадується приватизація, але там не йдеться про конкретні підприємства, наприклад, Одеський припортовий завод, “Центренерго” або “Електроважмаш”.

Марченко також прокоментував можливість перегляду деяких норм закону на ринку сільськогосподарської землі. За його словами, фактично в меморандумі зафіксовані ті речі, які вже ухвалені – щодо зняття мораторію на продаж землі, запровадження ринкових механізмів. Жодних додаткових зобов’язень немає крім тих, які влада вже на себе взяла.