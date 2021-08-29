У Міністерство юстиції влаштувалась на роботу жінка, яка відбуває довічне ув’язнення.

Про це розповів очільник Мін’юсту Денис Малюська.

“Ну як і обіцяв розповідаю: довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені”, — сказав міністр.

На яку саму посаду влаштували ув’язнену, він не уточнив.

Малюська переконаний, що працювати треба усім працездатним.

“На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А у ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація – головна мета, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки”, — підсумував очільник Мін’юсту.