Про це повідомили депутати після засідання фракції.
Так, призначений днем раніше на пост міністра Кабінету міністрів Олег Немчінов побачився перед депутатами президентської фракції “Слуги народу” за свої пости в соціальних мережах, в яких критикував Президента Володимира Зеленського та “слуг”.
“Я жалкую, що постив неправду про “Слугу Народу” та Зеленського. Всі факти про Зеленського були поширені з недостовірних джерел. Коли я дізнався Зеленського особисто — змінив кардинально думку”, — процитував міністра нардеп Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.
- Раніше повідомлялося нардеп Ігор Василів зі “Слуги народу” написав пояснювальну записку на ім’я Давида Арахамії, чому він не голосував за Кабмін Дениса Шмигаля.