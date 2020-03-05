Новий міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вибачився перед членами фракції "Слуги народу" за критику на їхню адресу.

Про це повідомили депутати після засідання фракції.

Так, призначений днем ​​раніше на пост міністра Кабінету міністрів Олег Немчінов побачився перед депутатами президентської фракції “Слуги народу” за свої пости в соціальних мережах, в яких критикував Президента Володимира Зеленського та “слуг”.

“Я жалкую, що постив неправду про “Слугу Народу” та Зеленського. Всі факти про Зеленського були поширені з недостовірних джерел. Коли я дізнався Зеленського особисто — змінив кардинально думку”, — процитував міністра нардеп Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.