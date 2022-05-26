Резніков із задоволенням відвідує стрільбища і тири, давно стріляє як на снайперські відстані, так і навчається володіти зброєю ближнього бою. Міністр наголосив, що на тлі війни ця тема, як ніколи актуальна.

“По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему й ухвалювати рішення “не на часі”, бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. Зокрема й це”, — написав він.

За його словами, коли почалося повномасштабне вторгнення з боку РФ, громадяни отримали автоматичну зброю для захисту у максимально “ліберальний” спосіб, і “в багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником”.

“Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю та вміння поводитися з нею безпечно, поважати зброю — це речі, які не завжди ходять разом. У країні й до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. Зокрема — незадекларованої”, — констатував міністр.

На його думку, Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Зокрема впорядкування та формування культури безпечного та відповідального ставлення до зброї. Резніков зазначив, що логічно не створювати заборони, а регулювати використання зброї.