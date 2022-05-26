Резніков із задоволенням відвідує стрільбища і тири, давно стріляє як на снайперські відстані, так і навчається володіти зброєю ближнього бою. Міністр наголосив, що на тлі війни ця тема, як ніколи актуальна.
“По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему й ухвалювати рішення “не на часі”, бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. Зокрема й це”, — написав він.
За його словами, коли почалося повномасштабне вторгнення з боку РФ, громадяни отримали автоматичну зброю для захисту у максимально “ліберальний” спосіб, і “в багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником”.
“Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю та вміння поводитися з нею безпечно, поважати зброю — це речі, які не завжди ходять разом. У країні й до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. Зокрема — незадекларованої”, — констатував міністр.
На його думку, Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Зокрема впорядкування та формування культури безпечного та відповідального ставлення до зброї. Резніков зазначив, що логічно не створювати заборони, а регулювати використання зброї.
“Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину насамперед відповідальною. Вільні та відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною”, — резюмував Резніков.
- Нагадаємо, що майже 60% українців в умовах активної війни підтримують право на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Вперше за всю історію досліджень показник прихильників цієї ідеї перевищив кількість противників.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков вже підтримував ухвалення законопроєкту щодо легалізації зброї в Україні, оскільки певен, що це дасть змогу регулювати її обіг.