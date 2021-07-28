Про це “Суспільному” заявив народний депутат від “Європейської Солідарності” та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Так, на запитання, хто буде учасниками “Кримської платформи” від інших країн Мустафа Джемілєв розповів наступне: “До останнього моменту багато країн не будуть казати, оскільки відразу ж починається тиск Росії. Але близько 40 країн підтвердили. На вищому рівні, на рівні президентів і прем’єр-міністрів це, здається, 8-10 країн. Франція пропонувала участь міністра закордонних справ. Сполучені Штати направляють міністра транспорту, досить впливова фігура в кабінеті міністрів Сполучених штатів — Піт Буттіджедж”.

Хто такий Піт Буттіджедж?

Піт Буттіджедж – колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана). До речі, він народився у цьому місті. Його батьки професори. Батько – іммігрант з Мальти, а мати – корінна мешканка Індіани.

Піт випускник Гарвардського університету – має ступінь бакалавра з історії та літератури. Також він закінчив Пемброкський коледж Оксфорда, де отримав ступінь магістра філософії, політики та економіки.

З 2007 по 2010 роки працював консультантом у консалтинговій фірмі McKinsey & Company. У 2010-му став кандидатом від Демократичної партії на посаду міністра фінансів Індіани, проте пост не отримав. Працював також спеціалістом з питань політики та досліджень у президентській кампанії сенатора Джона Керрі (2004 рік).

У 2011 році був обраний мером рідного міста Саут-Бенд. У 2015-му переобраний на посаду очільника міста. Варто зазначити, що у 2014 році на сім місяців поїхав до Афганістану на військову службу.

Наразі Піт Буттіджедж – лейтенант резерву ВМС США.

Буттіджедж володіє іспанською, італійською, мальтійською, арабською, дарі, норвезькою та французькою мовами.

У червні 2015 року Буттіджедж заявив, що він – гей. У 2018 році Буттіджедж уклав шлюб з учителем середньої школи Частеном Глезманом. Частен взяв прізвище Буттіджедж.

Подружжя живе в Саут-Бенді. Мають двох собак.

У 2020 році Піт був кандидатом у президенти США від Демократичної партії.