Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 264 депутатів.

Відразу після призначення Абрамовський приніс присягу члена Кабінету Міністрів.

Роман Абрамовський народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія. В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

В 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Абрамовський володіє двома квартирами (площами 321.5 м2 та 71,8 м2) та двома машино-місцями в Києві.

У володінні родини Абрамовського є три автомобілі: Mersedes Benz S500, Range Rover та BMW X5. Загальна вартість, яких близько 3 млн грн.

За минулий рік дохід родини нового міністра становив 1,4 млн грн. Крім цього, дружина міністра отримала подарунки у вигляді частки у статутному капіталі декількох компаній майже на 4 млн грн.