Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили загрози «‎Північного потоку-2»

Про це під час спільного брифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформують #Букви.
“Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту “Північний потік-2”. Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбонізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати”,- сказав Галущенко.
За словами міністра, сторони приділили особливу увагу обговоренню ризиків від проєкту “Північний потік-2”. Українська сторона наполягала на тому, щоб не дозволити Росії використовувати газ, як зброю.
“Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу“,- підкреслив Галущенко.
Крім того, міністри обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії “Газпрому” на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.
Нагадаємо, що вчора в Україну з офіційним візитом прибула канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вона обговорила “Північний потік-2”.
Цій темі Меркель та Зеленський приділили особливу увагу. Про це обидва наголосили під час спільного брифінгу.
“Важливим питанням була енергетична безпека – “Північний потік-2″. Ми ініціювали проведення консультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом”, – заявив Зеленський.
“Я вважаю, що це зброя. Я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не лише для України, а й для усієї Європи, неправильно. Говорити про “Північний потік – 2”, як про економіку, Україна точно не буде. Тому, я вважаю, що це дуже небезпечно. Навіть зараз, коли “Північний потік – 2” недобудований, ми з вами бачимо, хто контролює газові ціни в Європі. Ми бачимо, як вони змінюються та стрибають вверх. Тому, це питання політичне і безпекове”, – заявив Зеленський.
Водночас Меркель наголосила, що угода зі США щодо “Північного потоку – 2” є обов’язком Німеччини щодо побоювань України у зв’язку з можливим запуском російського газопроводу.
За словами канцлерки, побоювання України щодо загроз, які несе запуск російського газопроводу, у Європі серйозно сприймають та враховують. Меркель додала, що говорила про це під час зустрічі з Путіним у Москві. Зокрема, йшлося про можливі санкції, якщо газопровід використають проти України.
- 12 липня на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель Володимир Зеленський заявив, що питання щодо газопроводу “Північний потік-2” варто було б обговорювати в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).
- Водночас президент РФ Володимир Путін виключив обговорення “Північного потоку-2” в рамках “нормандського формату”. Раніше це запропонував президент України Володимир Зеленський.