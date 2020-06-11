Про це центр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, 10 червня відбулась нарада під головуванням міністра культури та гуманітарної політики України Олександра Ткаченка.

“Приємно здивувала конструктивність, грунтовність підходу та оперативність, з якою вирішувалось міністром питання фінансування Центру. Воно погоджено в планованих межах 8,6 млн. грн”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з урахуванням того, що Центр через карантин не отримає мінімум 2,5 млн. доходу від оренди та приблизно половину доходу від заходів (2,5 млн., адже Музей кіно та Сцена 6 не працюють), названа цифра гарантує збереження інституції, але від бюджету розвитку (5 млн. грн. в 2019) доведеться відмовитись.

“В теперішніх кризових умовах зберегти інституцію – наразі головна мета. Сподіваюсь, план Олександра Ткаченка відновити фінансування Міністерства культури та інформаційної політики України на плановому рівні 2019 року зі спрямуванням додаткового фінансування на покриття збитків закладів культури від вимушеного простою під час пандемії – також реалізується”, – наголосив директор Довженко-Центру Іван Козленко.