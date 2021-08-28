Міністерство культури та інформаційної політики України передумало закуповувати для бібліотек книгу "Щоб у 16 не було запізно", яку критикували за гендерні стереотипи.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці Мінкульту.

Як днями повідомили в Українському інституті книги, “для поповнення бібліотечних фондів у 2021 році” вирішено закупити державним коштом понад 333 тис. примірників різних книг.

Перелік книжок було затверджено наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 серпня 2021 року.

До переліку потрапила і книга “Щоб у 16 не було запізно” авторства Марини Ланге (планувалося закупити 459 примірників). Цю книгу про “виховання дітей” жорстко розкритикували фахівці, а також користувачі Мережі за наявність гендерних стереотипів і упереджень.

У книзі авторка, зокрема, пише, що дівчинка – “це атмосфера”, і її якості “проявляються від того, яка навколо неї аура”. “Природним для дівчат” називається: вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість і здатність надихати. Водночас хлопчик, на думку Ланге – “це досягнення”, і про хлопчиків “говорять лише дії та вчинки”.

І ось сьогодні в Мінкультури відреагували на резонанс та повідомили про намір відмовитися від закупівлі книги для українських бібліотек. У відомстві визнали, що видання “підтримує усталені гендерні стереотипи”.

“Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві. Водночас, є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків. Книга Марини Ланге “Щоб у 16 не було запізно” – одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що “відповідає” уявленням про жіночність і мужність”, – зазначили в Мінкульті.

У відомстві уточнили, що міністр культури Олександр Ткаченко вже подав запит на Український інститут книги щодо зупинки процесу закупівлі книги “Щоб у 16 не було запізно” для бібліотек.

“МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи”, – підсумували в Мінкульті.