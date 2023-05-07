За даними синоптиків, у неділю, 7 травня, на всій території України очікується мінлива хмарність; місцями опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях прогнозується помірний, місцями значний дощ. Температура повітря дорівнюватиме вночі 2-7° тепла, вдень – 7-12°, на Закарпатті 15-20° (на високогір’ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями прогнозується короткочасний дощ. Температура повітря вночі дорівнюватиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (на Чернігівщині та Сумщині й у повітрі) заморозки – 0-5°, на півдні країни – 4-9° тепла, температура вдень – 9-14°, у південній та південно-східній частинах – 15-20°.

Вітер очікується північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-5°, вдень – 9-14° тепла. У столиці вночі – 4-6° тепла, вдень – 11-13°.