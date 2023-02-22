У понеділок, 20 лютого, за результатами Саміту міністрів спорту оприлюднено заяву про війну Росії проти України та міжнародний спорт.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Повідомляється, що Саміт міністрів відбувся 10 лютого. Перед представниками країн із різних континентів виступив тоді президент України Володимир Зеленський, який у своєму зверненні наголосив на незмінній позиції нашої держави щодо неприпустимості участі представників держав-агресорок у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі Олімпійських іграх, у будь-якому статусі, допоки триває війна Росії проти України.

“Ми вдячні британській стороні, яка відгукнулася на заклик Міністерства молоді та спорту України та зібрала очільників спортивних відомств 36 країн світу для обговорення питання про спортсменів РФ і РБ на міжнародній арені”, – зазначив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Зазначено, що у заяві Саміту керівники спортивних відомств із понад 30 країн із різних континентів підтримали позицію України і наголосили на тому, що ситуація щодо російської агресії в Україні не змінилася, і немає жодних причин змінювати позицію щодо режиму виключення російських і білоруських спортсменів.

Крім цього, учасники Саміту також закликали МОК переглянути свою позицію щодо можливого допуску спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань.

Разом із цим заява містить окремі положення про гіпотетичну можливість участі спортсменів РФ та РБ у змаганнях у так званому “нейтральному” статусі за умови дотримання певних критеріїв та умов. За словами Вадима Гутцайта, саме з цієї причини Україна, з огляду на категоричну позицію української сторони, не приєдналася до підписання заяви.

За словами міністра, офіс президента України, Міністерство закордонних справ України, Національний олімпійський комітет України та національні федерації з видів спорту продовжують роботу з метою не допущення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени.