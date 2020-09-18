Міністерство оборони заперечує інформацію щодо підписання міністром Андрієм Тараном наказу про штрафи для військових за відкриття вогню у відповідь під час обстрілів бойовиків на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

“Щодо наказу № 330. Всі висновки та оцінки передчасні. Міністром оборони України до наказу було висловлено застереження. Робота над документом триває. Його мета: додатково мотивувати наших військових, що зараз стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Міністерством оборони винайдено необхідні кошти. Залишилось уточнити деталі”, — йдеться в повідомленні.

Про які штрафи йдеться?

18 вересня журналіст, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що Таран нібито підписав наказ 16 вересня. Бутусов зазначив, що видання отримало цей наказ від “джерел з наших частин і підрозділів на фронті”.

За даними журналіста, наказом встановлено виплату винагород військовослужбовцям Збройних Сил України за “створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.

Сума винагороди — від 5 до 18 тисяч на місяць залежно від займаної посади, обліковується пропорційно до кількості днів безпосередньої участі в цих заходах.

Суспільне обговорення спровокувала не інформація про премії, а зазначені в наданих Бутусовим документах пункти щодо зменшення цих премій для командирів відділень, взводів, рот, батарей, батальйонів, дивізіонів у випадках, якщо ними або їхніми підлеглими було скоєно порушення. Йдеться про зменшення премії на 25-75% залежно від звання та кількості порушень.

Підставами для урізання грошової винагороди, відповідно до документа, є:

вчинення військовослужбовцями військового адміністративного або адміністративного порушення;

наявність облікованих випадків захворювань через недотримання правил гігієни, травмувань через невиконання правил безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника) крім випадків військової необхідності.

Про те, що військовослужбовців нібито преміюватимуть та штрафуватиму за наявність/відсутність таких порушень повідомляє і “Громадське радіо”, посилаючись на власні джерела в ЗСУ.

“За словами джерела, подіями вважаються в даному випадку самовільне відкриття вогню без наказу командира і грубі порушення військової дисципліни. За кожну таку подію зніматимуть відсотки. Наприклад, за місяць без подій командиру батальйону платитимуть 10 тисяч гривень, одна подія — 7 тисяч, дві події — 4 тисячі тощо. Якщо командир дасть наказ відкрити вогонь, то його і його старшого начальника повністю позбавлять премії”, — пише видання.

Зауважимо, що в поширеному журналістом документі наголошено, що відкриття вогню у випадках військової необхідності відкриття вогню не буде прирівнюватися до порушення.

Принципи військової необхідності викладені у “Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України” від 2017 року. Цитуємо:

“Принцип військової необхідності полягає в тому, що по-перше, вид і ступінь сили, що застосовується, мають бути дійсно необхідними для досягнення законної військової мети, по-друге, таке застосування не забороняється нормами МГП. Загальна визнана мета ведення бойових дій полягає у досягненні поразки супротивника із мінімальними витратами часу, життя і фізичних ресурсів як з боку атакуючої сторони, так і з боку атакованої сторони”.

За словами журналіста, наказ “суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора” і є антидержавним. Він виступив за притягнення до кримінальної відповідальності міністра Андрія Тарана, президента Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.