Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вже сьогодні Україні нададуть черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час брифінгу.

Як зауважив Резніков, вже сьогодні, 4 листопада, “Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США”.

Він додав, що це буде пакет допомоги за підписом президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

“Ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень”, – сказав міністр.

Очільник Міноборони нагадав, що під час останньої зустрічі у форматі Рамштайн всі почули, що головна потреба України – це ППО та ПРО.

“Наші партнери це дуже добре зрозуміли, і вони налаштовані насамперед на посилення захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk, Nasams вже в дорозі з підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримаємо систему Crotale від наших французьких партнерів”, – додав Резніков.