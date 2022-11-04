Про це він заявив під час брифінгу.
Як зауважив Резніков, вже сьогодні, 4 листопада, “Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США”.
Він додав, що це буде пакет допомоги за підписом президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
“Ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень”, – сказав міністр.
Очільник Міноборони нагадав, що під час останньої зустрічі у форматі Рамштайн всі почули, що головна потреба України – це ППО та ПРО.
“Наші партнери це дуже добре зрозуміли, і вони налаштовані насамперед на посилення захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk, Nasams вже в дорозі з підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримаємо систему Crotale від наших французьких партнерів”, – додав Резніков.
- Пентагон готує для України новий пакет військової допомоги сумою у 275 млн доларів, щоб допомогти ЗСУ витіснити російських окупантів з ключових районів на півдні.
- Згідно з даними опитування, все більше американців підтримують позицію Республіканської партії, яка заявляє про начебто надмірну допомогу Вашингтона для України.