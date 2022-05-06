Про це повідомляє Die Welt.

За її словами, гаубиці поставлять Україні з поточного ремонту, після чого німецькі інструктори будуть навчати українських військових використовувати це озброєння. Коли надійде допомога – не уточнюється.

Зауважимо, що Panzerhaubitzen 2000 – це важкі артилерійські установки, які здатні вести вогонь на відстань до 40 кілометрів. Окрім далекобійності серед основних переваг цих САУ також виділяють точність.