Росіяни, які раніше окупували острів Зміїний заявили, що 30 червня 2022 року як "крок доброї волі" російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був.

Про це повідомляє російське видання “Медуза” та кремлівське пропагандистське видання “РИА Новости” у Telegram.

За словами представників міністерства оборони РФ, завдяки виведенню військ з острова Зміїний, світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України.

Також російські посадовці впевнені, що це рішення не дозволить Києву “спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря”.

“Тепер слово за українською стороною, яка досі не розмінує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, зокрема припортові акваторії”, — йдеться в повідомленні.