Про це повідомляє російське видання “Медуза” та кремлівське пропагандистське видання “РИА Новости” у Telegram.
За словами представників міністерства оборони РФ, завдяки виведенню військ з острова Зміїний, світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України.
Також російські посадовці впевнені, що це рішення не дозволить Києву “спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря”.
“Тепер слово за українською стороною, яка досі не розмінує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, зокрема припортові акваторії”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України (ЗСУ) вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого війська РФ залишили цю територію.
- Варто зауважити, що протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. У такий спосіб, кількі днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів.
- Унаслідок цього уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1″. Зокрема, 22 червня, через удар ЗСУ по острову Зміїний знищено щонайменше декілька одиниць ворожої військової техніки.