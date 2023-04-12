Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російське міноборони хоче захопити Бахмут на Донеччині силами ПВК "Вагнер", аби мінімізувати втрати серед своїх армійців.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Міністерство оборони Росії і очільник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин 11 квітня визнали роль один одного в операції у Бахмуті.

Міноборони Росії та Пригожин стверджували, що вагнерівці складають основне зусилля для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як російські десантники складають підтримку на флангах “Вагнера” на північ і південь від Бахмута.

Експерти зауважили, що десантники на флангах, імовірно, мають завдання лише утримати ці фланги, а не йти в атаку задля захоплення міста.

“Цей набір сил свідчить про те, що міноборони Росії має намір використовувати ПВК “Вагнера” для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил, що підтверджує попередні оцінки ISW про те, що російське міноборони прагне використати вагнерівців для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх і взяти на себе заслугу перемоги”, – наголосили в iSW.

Фахівці додали, що за даним Пригожина вагнерівці досягають успіху у Бахмуті та контролюють 80% міста.

Та за оцінками ISW, російські війська займають щонайменше 30,68 квадратних кілометрів або 76,5% Бахмута.

Однак ця площа збільшується до 34,5 квадратних кілометрів або 86,1% міста, якщо врахувати всю територію Бахмута, на яку претендує Росія, включаючи суперечливі претензії.