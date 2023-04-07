В останні дні російські війська відновили певну активність у битві за Бахмут, після того, як з кінця березня їхнє просування зупинилося.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, Росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Відтак, ключовий маршрут постачання України, дорога 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою.

“Російські регулярні війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі”, – розповіли в Міноборони Великої Британії.

А також зазначили, що існує реальна ймовірність того, що на місцевому рівні командири ПВК “Вагнер” і Міноборони РФ призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю.

Зауважимо, що нещодавно аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що у разі необхідності влада ухвалить рішення про виведення українських військ з Бахмута.

5 квітня під час офіційного візиту до Польщі Зеленський заявив, що Збройні сили України стикаються з дуже складною ситуацією у Бахмуті. Він додав, що українська влада ухвалить “відповідні рішення”, якщо виникне ризик оточення українських військових.

Фахівці зауважили, що заява Зеленського узгоджується з заявами інших українських посадовців про те, що ЗСУ можуть відступити з Бахмута, якщо це буде стратегічно прийнятним варіантом.

“Хоча ще невідомо, чи українська оборона Бахмута та її ефективність у фіксації російських сил у цьому районі варті українських втрат (і ми, ймовірно, не зможемо оцінити це, поки не спостерігатимемо за українським весняним контрнаступом)”, – резюмували експерти.

Як відомо, російські окупаційні війська вже тривалий час намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. Протягом останніх місяців на цій ділянці фронту тривають запеклі бої, однак, попри всі зусилля, повністю окупувати місто росіянам не вдається.